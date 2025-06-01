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T.C. ADANA 3. AİLE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2024/72 Esas

DAVALI : AYNUR KUMLU

Davacı tarafından aleyhinize açılan Tanıma Ve Tenfiz davasının yapılan yargılamasında;

Davacı vekili dava dilekçesinde; Oversijssel Mahkemesi' nin C/08/165955/Es RK 14/3773 numaralı ve 30/03/2015 tarihli kararının tanınması ve tenfizine karar verilmesini vekaleten talep dava etmiştir.

İlanen tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde cevap dilekçesini sunması, ilk itirazlarını ileri sürmesi, aksi halde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakaların tamamını inkar etmiş sayılacağı, daha sonra ilk itirazlarını ileri süremeyeceği HMK' nun 122, 126, 127, 128, 131' nci maddeleri gereğince,

Duruşmanın bırakıldığı 09/07/2025 günü saat: 10:05' de HMK'nun 139 md. gereği duruşmaya katılması, sulh için gerekli hazırlığı yapması, yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, iki haftalık kesin süre içinde dilekçesinde gösterilen ancak henüz sunmadığı belgeleri veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapması, verilen süre içinde yerine getirilmediği taktirde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağı dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.16/05/2025

#ilangovtr Basın no ILN02233858