ADANA 27. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Oluşturulma Tarihi: Eylül 16, 2025 00:00

T.C. ADANA 27. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : .17442129-2024/852-Ceza Dava Dosyası

Karar No : 2025/519

İLAN

Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan sanık Celal ve Sarıgül kızı 01/01/1970 Kırıkkkale doğumlu, Çorum İli Sungurlu İlçesi Fevzipaşa Mahallesi nüfusuna kayıtlı 662****7638 TC Kimlik nolu KADER MAYALI hakkında yapılan yargılama sonucunda 5237 Sayılı TCK.nun 142/2-h, 168/1, 53 maddeleri gereğince 1 Yıl 8 Ay Hapis Cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş ve tebliğden itibaren iki hafta içinde Adana Bölge Adliye Mahkemesi'ne İstinaf yolu açık olmak üzere verilen hüküm sanık KADER MAYALI' e tebliğ edilememiştir.

1- 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin TÜRKİYE GENELİNDE TİRAJI 50.000 ALTI OLAN BİR GAZETEDE VE GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm Fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde İstinaf edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği İLAN OLUNUR. 09.09.2025

 

