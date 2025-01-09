ADANA 23. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

ADANA 23. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.55283580-2024/399-Ceza Dava Dosyası

İLAN

Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan sanık Mıri ve Fattuma oğlu, 01/01/1999 doğumlu, 998******198 TC Kimlik nolu CESİM ELHALAF hakkında yapılan yargılama sonucunda 5237 Sayılı TCK.nun 191/1 maddesi uyarınca hakkında 5 Yıl Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına karar verilmiş olup karar sanığa tebliğ edilememiştir.

1- 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin TÜRKİYE GENELİNDE TİRAJI 50.000 ALTI OLAN BİR GAZETEDE VE GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDEİLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm Fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde İstinaf edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği İLAN OLUNUR.

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