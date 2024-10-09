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T.C. ADANA 2. İŞ MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2024/127 Esas

Yukarıda esas numarası belirtilen ve davacı Yasemin Temürlenk tarafından davalı Mimar Emlak İnşaat Nakliyat Hafriyat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi aleyhine açılan İş (kurum işleminin iptali istemli) davasında; davacı tarafın Ocak 2016 ile Mart 2016 tarihleri arasındaki hizmetinin sahte olduğu gerekçesiyle çalışmış olduğu dönemlere ilişkin hizmetleri ve emekliliğinin iptal edildiğini, bu iptal nedeniyle davacı Yasemin Temurlenk'e hak kazanma koşulları oluşmaması nedeniyle bağlanan gelir/aylığın iptal edilmesinden kaynaklı 250.811,96 TL ve bayram ikramiyesi yersiz ödemeden kaynaklı 22.925,63 TL borç bildirimi yapıldığı iddia edilmiş olup, Yurt Mahallesi Barış Manço Bulvarı Tutar Sitesi C blok zemin kat No:44 adresinize tebligat düzenlendiği ve tarafınıza ulaşılamadığından dava dilekçesi içeriği ve duruşma gününün ilanen tebliğ edilmesine karar verilmiş olup , 14/11/2024 günü saat: 11:05'te duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, HMK.'nun 139/1 uyarınca sulh için gerekli hazırlığı yapmanız ve HMK'nun 317/2.mad. göre tebliğden itibaren 2 haftalık süre içinde davaya karşı cevap verebileceğiniz hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 08/08/2024

#ilangovtr Basın no ILN02101532