ADANA 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

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T.C. ADANA 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

ESAS NO : 2024/175 ESAS

DAVALI : Tasf. Hal. Dokuz Nolu Adana Mensupları Konut Yapı Koop. S.S.

Davacı Sadık Sıçramaz vekili tarafından davalı Tasf. Hal. Dokuz Nolu Adana Mensupları Konut Yapı Koop. S.S. aleyhine açılan Tapu İptali Ve Tescil (Satın Almaya Dayalı) davasında Adana ili Seyhan ilçesi Karalarbucağı pafta 20 M-IV,Ada 7911 ve 6 Parseldeki Adnan Kahveci Apt. Kt. 5 D.15 nolu bağımsız bölümdeki taşınmazın davacının adına tesciline karar verilmesi talep etmiştir. Mahkememizce yapılan yargılama sonucunda 05/12/2024 tarih ve 2024/175 esas 2024/1146 karar sayılı ilamı ile davacı tarafın yüzüne karşı, davalı tarafın yokluğunda kararın taraflara tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde İstinaf yolu açık olmak üzere açılan davanın reddine karar verilmiştir. Davacı vekilinin verilen kararı 05/02/2025 tarihinde istinaf incelemesi yapılarak kaldırılmasına ve yeniden yargılama yapılarak davalarının kabulüne karar verilmesi talepli istinaf dilekçesi sunmuştur. Davalı Tasf. Hal. Dokuz Nolu Adana Mensupları Konut Yapı Koop. S.S. gönderilen tebligatların iade edilmesi ve araştırmalar sonucu tebliğe yarar adresi tespit edilemediği için mahkememizce verilen kararın hükmü ve davacı vekili tarafından sunulan istinaf dilekçesinin talep kısmının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

"Tebliğden itibaren 2 haftalık süre içerisinde var ise yazılı olarak beyanda bulunmanız hususu tebliğ ve ihtar olunur." şerhli ilanı ile davalı Tasf. Hal. Dokuz Nolu Adana Mensupları Konut Yapı Koop. S.S. adına davetiye yerine kain olmak üzere İLANEN TEBLİĞ olunur. 03/06/2025

#ilangovtr Basın no ILN02250430