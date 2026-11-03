ADANA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. ADANA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2023/82 Esas

Konu : İLAN

Davacı , HATİCE BÖREKOĞLU ile Davalılar , ERCAN KAÇAN, GÜLAY ŞİRA, ÖZCAN KAÇAN, VEHİDE KAÇAN v.d, arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil davası nedeniyle;

1-Davacının davalılar arsa sahipleri Canan Boza,Ercan Kaçan, Gülay Şira, Gülcan Kaçan, Mehmet Kaçan, Özcan Kaçan, Vehide Kaçan ve Metin Kurumbay hakkında açılan davanın davalıların pasif husumet ehliyeti bulunmadığı anlaşıldığınndan HMK'nin 114/1-d ,115/2 maddeleri uyarınca USULDEN REDDİNE,

2-Davacının davalılar Murat Helete ve Muhsin Düzen hakkında açtığı tapu iptal tescil davasının KABULÜ ile, Adana ili, Çukurova İlçesi , Kurttepe Mah. 5861 ada, 4 parsel, 4. kat 8 nolu bağımsız bölüm, 5. kat 10 nolu bağımsız bölüm, 9. kat 18 nolu bağımsız bölümün davalı Muhsin Düzen adına olan tapu kaydının iptali ile, davacı Hatice Börekoğlu (19454881820) T.C NOLU adına TAPUYA KAYIT VE TESCİLİNE, yönelik verilen gerekçeli kararın ve davacı tarafından 01/02/2024 tarihinde verilen istinaf başvuru dilekçesinin davalılardan ERCAN KAÇAN'a tebliğ yerine geçmek üzere İLANEN TEBLİĞ olunur.

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