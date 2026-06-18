ADANA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

ADANA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2024/450 Esas

Konu : İLAN

Davacı , BİRLEŞİM VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ, TOPRAK BANK ANONİM ŞERKETİ ile Davalılar , ALİ ÖZSAY, BETÜL CEMİLE ÖZSAY, FATMA ÖZSAY, HAKAN ÖZSAY, HALUK ÖZSAY, SERHAN ÖZBİR, TUĞBA CEYLAN, ZELİHA ÖZBİR, DAVUT KARADAYIOĞLU, FİGEN KOÇOĞLU arasında mahkememizde görülmekte olan Tasarrufun İptali (İİK 277 Ve Devamı) davası nedeniyle; Mahkememizden verilen 10/12/2024 tarih 204/450 esas 2024/573 karar sayılı gerekçeli kararın ve davacı tarafından 23/05/2026 tarihinde verilen temyiz başvuru dilekçesinin davalılardan MUSA ÜNLÜ KARA'ya tebliğ yerine geçmek üzere üzere İLANEN TEBLİĞ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02491195