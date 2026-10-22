ADANA 19. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. ADANA 19. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2026/687 Esas

İLAN

T.C. ADANA 19. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2026/687 Esas

DAVALI : FİLİZ YAY (TCN: 22270015706)

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi ve tensip zaptı yurt dışı adresiniz tespit edilemediğinden yurt dışında tebligat imkansızlığı gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesi ve tensip zaptının yerine kain olmak üzere ilandan itibaren 7 gün içerisinde tebliğ edilmiş sayılacağı ve ilanın tebliğ tarihinden itibaren HMK 122,126,129.maddeleri gereğince usulüne uygun olarak düzenlenmiş cevap dilekçesi her bir davacı için ayrı posta gideri ve tanık dahil tüm delillerinizi iki haftalık kesin süre içerisinde mahkememize sunmanız, aksi taktirde cevap ve delil sunmaktan vazgeçmiş sayılacağınız ihtar olunur.

Dava dilekçesi ve tensip zaptının davalı: FİLİZ YAY (TCN:22270015706)'a ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02576293