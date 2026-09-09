ADANA 18. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

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T.C. ADANA 18. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

ESAS NO : 2025/463 Esas

DAVALI : Ümmühan Kübra ÖZDEMİR KARAER - 140*****596-27/1049 Wynnum rd, Cannon Hill Qld 4170 Brisbane / AVUSTRALYA

Davacılar, Ayşe Can, Bülent Can, Erdal Can, Fatma Can, Hacı İşler, Kemal Güler, Mehmet Türkmen, Meryem Çelik, Murat Can, Özlem Aktaş, Raziye Aktaş, Sezai Sivlim tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali ve Tescil (Tapu Dışı Satın Almaya Dayalı) davasının yapılan yargılamasında dahili davalı Ümmühan Kübra Özdemir Karaer'in tebligat adresi tüm araştırmalara rağmen tespit edilememiş olduğundan ön inceleme tensip tutanağının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Ön inceleme tensip tutanağının yerine kain olmak üzere ilandan itibaren 7 gün içerisinde tebliğ edilmiş sayılacağı ve ilanın tebliğ tarihinden itibaren "Sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda, gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde dilekçelerinizde gösterdiğiniz ancak henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız veya başka yerden getirilecek belgelerin getirilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız, bu hususların verilen süre içerisinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınıza karar verileceği hususu" tarafınıza ihtar olunmakla ön inceleme duruşmasının 14/01/2027 günü saat 09:15'e bırakıldığı, dahili davalı Ümmühan Kübra Özdemir Karaer'e (140*****596) ilanen tebliğ olunur.

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