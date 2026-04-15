ADANA 18. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

İLAN

T.C. ADANA 18. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

ESAS NO : 2025/521 Esas

DAVALI : Yelda KASPAROV- 120 N Compass Way Danıa, FL 33004 9988 Danıa, FL/Amerika Birleşik Devletleri

Davacı vekili tarafından mahkememize sunulan dava dilekçesinde özetle; Davacı Haydar Aslangören 05/05/2014 tarihinde satın aldığı Ziyapaşa Mahallesi, 67065 Sokak, Ganimet Gülek Apartmanı, No:5, İç Kapı No: 17 Seyhan/Adana adresinde bulunan taşınmazı, davalıların Amerika Birleşik Devletlerinden vize alabilmeleri için üzerlerine yaptığını, davalı dava konusu taşınmazı üçüncü kişilere satma girişimlerine başladığını, dava konusu taşınmaz üzerine ihtiyati tedbir konulmasını ve tapu kaydının iptali ile davacı adına tesciline karar verilmesini talep ettiği, Mahkememizin 22/10/2025 tarihli ara karar ile dava konusu taşınmazda davalıların hisseleri oranında ihtiyati tedbir konulduğu, davalı Yelda Kasparov'a tebligat adresi tüm araştırmalara rağmen tespit edilememiş olduğundan dava dilekçesi, tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesi yerine kain olmak üzere ilandan itibaren 7 gün içerisinde tebliğ edilmiş sayılacağı ve ilanın tebliğ tarihinden itibaren HMK 122.126,129.maddeleri gereğince usulüne uygun olarak düzenlenmiş cevap dilekçesini, tanık dahil tüm delilerinizi iki haftalık kesin süre içerisinde mahkememize sunmanız, aksi takdirde delil sunmaktan vazgeçmiş sayılacağınız hususu tarafınıza ihtar olunmakla dava dilekçesi, tensip zaptı ve ara karar davalı Yelda Kasparov'a (199*****332) ilanen tebliğ olunur.

