ADANA 17. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

İLAN

T.C. ADANA 17. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/176 Esas

Konu : Gaiplik İlanı

Hakkında Hazine Ve Maliye Bakanlığı İle Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı Adana Kayyımlık Bürosu arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle; Dava konusu Adana İli, Çukurova İlçesi Kurttepe Mahallesi 5877 ada 2 parsel numaralı taşınmazda hissedar olan Ahmet kızı Hatice'nin kim olduğu ve nerede olduğu bilinmediğinden Adana 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 25.12.2014 tarih ve 2014/970 E. – 2014/2212 K. sayılı kararı ile 3561 sayılı yasa gereği olarak Adana Defterdarı kayyım atanmasına karar verilmiştir. Mahkememiz dosyasında Gaipliği talep edilen Ahmet kızı Hatice'yi tanıyan bilen olup olmadığı, ölü ya da sağ olduğu hakkında bilgisi olanlar ve nerede olduğunu bilenler var ise ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde mahkememizin 2025/176 Esas sayılı dosyasına başvurmaları, mahkememize müracaat edilmediği takdirde, adı geçen Ahmet kızı Hatice hakkında Gaiplik Kararı verileceği hususu İLANEN DUYURULUR.

GAİP

TC KİMLİK NO : BİLİNMİYOR

ADI SOYADI : HATİCE

BABA ADI : AHMET

ANA ADI : BİLİNMİYOR

DOĞUM TARİHİ : BİLİNMİYOR

DOĞUM YERİ : BİLİNMİYOR

İKAMETGAH ADRESİ : BİLİNMİYOR

#ilangovtr Basın no ILN02336261