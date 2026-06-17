ADANA 16. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

ADANA 16. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2026/77 Esas

İLAN

Davacı, TÜRKİYE GARANTİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ile Davalılar, AYHAN SÜTÇÜ, YONCA ÖZDEŞ arasında mahkememizde görülmekte olan Tasarrufun İptali (İİK 277 Ve Devamı) davası nedeniyle; Davacı Türkiye Garanti Bankası AŞ ile davalı Yonca ÖZDEŞ ve diğerleri arasında mahkememizde görülmekte olan Tasarrufun İptali (İİK 277 Ve Devamı) davasına ilişkin, davalı Yonca ÖZDEŞ adına çıkarılan tebligatların iade döndüğü ve adres araştırmasından da bir sonuç alınamadığından, Adana Banka Alacakları İcra Müdürlüğüne ait 2025/49059 E. sayılı dosyası ile başlatılan icra takibine konu borç nedeniyle; Adana İli Sarıçam İlçesi Ertuğrul Gazi Mah. 16495 Ada 1 Parsel BY 10. Blok 1. Kat 5 nolu bağmısız bölümdeki tam hissesinin davalı tarafından diğer davalı Ayhan SÜTÇÜ'ye muvazaalı olarak devredildiği iddiası ile 02.03.2026 tarihinde mahkememize açılan tasarrufun iptali davasında; davalı Yonca ÖZDEŞ (195*****712)'e dava dilekçesine karşı ve davacı vekili tarafından verilen 27.04.2026 tarihli istinaf başvuru dilekçesine karşı tebliğden itibaren 2 haftalık süre içerisinde cevap verebileceği ayrıca, mahkememizin 09.04.2026 tarihli ihtiyati haczin kaldırılmasına ilişkin ara kararı, 30.04.2026 tarihinde yapılan duruşmayla duruşma gününün 25.06.2026 tarihi saat 10:40'a talikine ilişkin hususların, tensip zaptı, dava dilekçesi, istinaf başvuru dilekçesi, ara karar ve duruşma zaptı yerine geçmek üzere davalı Yonca ÖZDEŞ (195*****712)'e tebliğden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ihtaren ilan ve tebliğ olunur.

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