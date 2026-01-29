ADANA 16. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. ADANA16. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

Esas No : 2024/269

Davalı : Yusuf ULUĞ-110*****540

Davacı, Enes KARAKILÇIK ileDavalılar, Hasan GÜLŞEN ve Yusuf ULUĞ arasında mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Trafik Kazası (Maddi Hasarlı) Nedenli) davası nedeniyle;

Davacı vekili "dava dilekçesinde; müvekkili adına kayıtlı 01ALG413 plakalı araç ile davalının sürücüsü olduğu 01 T 0382 plakalı araç arasında 14/02/2024 tarihinde maddi hasarlı trafik kazası meydana gelmiştir. 01 T 0382 plakalı araç sürücüsü tam kusurlu olduğu, bu nedenle fazlaya İlişkin tüm hakları saklı kalmak kaydıyla 1 TL Bakiye Hasar Bedeli, 20.000 TL değer kaybı bedeli ve 1 TL hak mahrumiyeti bedelinin kaza tarihinden itibaren işleyecek ticari faiziyle davalıdan alınarak taraflarına verilmesini" talep ettiği, alınan bilirkişi raporunda; "davacının toplam zararının 194.600,00 -TL olarak hesaplandığı ve kazada 01 T 0382 plakalı araç sürücüsü Yusuf ULUĞ'un % 100 asli ve tam kusurlu olduğunun" tespit edildiği, davacı vekili ıslah dilekçesiyle; "Dava dilekçesiyle talep edilen Hasar Bedelini 161.665,80 TL'ye, Değer Kaybı Bedelini 118.0000 TL'yeve Hak mahrumiyeti taleplerini 12.600 TL'ye arttırarak" ıslah ettiklerini bildirmiştir.

Yukarıda adı ve soyadı yazılı davalıya dava dilekçesi, bilirkişi raporu ve ıslah dilekçesidava dilekçesinde bildirilen adresine gönderilmiş ise de tanınmadığından iade edildiği, yapılan adres araştırmalarından da bir sonuç alınamadığından ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davalıya; ıslah dilekçesiyle birlikte, dava dilekçesinin ilanen tebliğinden itibaren cevaplarını, dayandığı tüm delilleri bildirmesi, cevap dilekçesi vermediği takdirde dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağı, cevap dilekçesinde gösterilen elinde bulunan belgeleri dosyaya eklemesi, başka yerden getirtilecekler için bulunabileceği yerleri bildirmesi, varsa tanıkların isim, adreslerini bildirmesi, hangi konuda dinletileceğine dair dilekçe vermesi için ve bilirkişi raporuna karşı 2 haftalık süre verildiği hususları ilanen tebliğ olunur.

