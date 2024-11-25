ADANA 16. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

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T.C. ADANA 16. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/122

MALİYE HAZİNESİ ile HÜSNÜ KAYYIMI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle; Davacı Maliye Hazinesince Adana ili Sarıçam İlçesi, Balcalı Mahallesi, 202 Ada, 19 Parsel (eski 6) nolu 544.303,02 m² yüzölçümlü 3500/54431302 m² hissede Kayıtlı taşınmazda hissedar olan Hüsnü'nün TMK 588. Maddesi gereğince Gaipliğine, Adana ili Sarıçam İlçesi, Balcalı Mahallesi, 202 Ada, 19 Parsel (eski 6) nolu 544.303,02 m² yüzölçümlü 3500/54431302 m² hissede Kayıtlı taşınmazda hissedar olan Hüsnü'nün hissesinin tapu kaydının iptali ile Hazine adına tesciline ve mal varlığının hazineye devrine karar verilmesi istemli dava açıldığı, Hüsnü'nün bizzat kendisinin ya da bu kişiyi tanıyan ve bilen kişilerin ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde Mahkememizin 2024/122 Esas sayılı dosyasına müracaata bulunmaları müracatçı bulunmadığı takdirde gaipliğine ve mal varlığının hazineye devrine karar verileceği ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02126991