T.C. ADANA 15. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2023/17 Esas

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Davacı , BNP PARİBAS FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ile Davalılar , DERYA ALTINYÜZÜK, MUSTAFA MERT arasında mahkememizde görülmekte olan Tasarrufun İptali (İİK 277 Ve Devamı) davası nedeniyle; Davacı Bnp Paribas Finansal Kiralama Anonim Şirketi tarafından davalı Mustafa MERT aleyhine Adana ili, Karataş ilçesi, Hacıhasan Mah., Ada/Parsel: 109/4 sayılı, Sera ve Tarla vasıflı taşınmazda 1/3 Hissenin diğer davalılara pek aşağı bir bedelle devrinin gerçekleştirildiği iddiasıylamuvazaalı ve kanuna aykırı tasarrufun ve devamındaki işlemlerin İİK 277 ve devamı maddeleri uyarınca müvekkil şirket yönünden iptaline karar verilmesi talebiyle 12/01/2023 tarihinde mahkememize açılan tasarrufun iptali davasında; davalı Mustafa MERT'in belirtilen adreslerine dava dilekçesi, bilirkişi raporları tebliğe çıkarılmış ise de adresten ayrıldığından bahisle tebligatların yapılamadığı, adres araştırmalarından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, bilirkişi raporları ve mahkememizin 17/09/2026 tarihli duruşma zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.Dava dilekçesinin tebliğinden itibaren cevaplarınızı ve dayandığınız tüm delillerinizi bildirmeniz, elinizde bulunan delilleri dilekçenize eklemeniz başka yerlerden getirtilecek belge ve dosyalar için gerekli açıklamayı 2 hafta içerisinde yapmanız gerektiği, yapmadığınız takdirde dava dilekçesinde ileri sürülen tüm vakıaları inkar etmiş sayılacağınız hususu ve bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız hususu davalı Mustafa MERT'in (T.C.:177*****798) ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.

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