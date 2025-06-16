ADANA 15. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

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T.C.

ADANA 15. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Esas No : 2022/348 Esas

Davacı : Recep Polat - TC: *******9676

Davalı : Kadastro Müdürlüğü

Yukarıda tarafları yazılı olan ve mahkememizde görülen Kadastro (Tespite İtiraza İlişkin) davası nedeniyle; dava konusu Adana ili, Sarıçam ilçesi, Kaşobası mahallesi, Sakıztepe mevkiinde yaklaşık 25 dönümlük taşınmazda davacı taraf, Kadastro Müdürlüğü'nün 3402 sayılı Kanunun 11. Maddesine göre yapılacak düzeltmeye itirazı ile dava konusu taşınmazın adına tesciline karar verilmesini talep etmiştir.

Tarafları ve nitelikleri belirtilen dava konusu taşınmaz hakkında hak iddia edenlerin 30 günlük yasal süre içinde Mahkememize başvurmaları gereği aşağıdaki krokisi ile birlikte ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02242091