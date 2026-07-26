ADANA 14. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

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ADANA14. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/520

KARAR NO : 2025/613

Davacı DENGE VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ, davalı MEHMET KÜTÜK , OSMAN ÖZ aleyhine mahkememizde açılan Tasarrufun İptali (TBK M. 19'dan Kaynaklanan Tasarrufun İptali) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Mahkememiz dosyasından verilen 25/12/2025 tarihli Gerekçeli kararın hüküm kısmında; "DAVANIN PASİF HUSUMETTEN REDDİNE, Alınması gereken 219,67 TL eksik harcın davacıdan alınarak hazineye irad kaydına, Davalı Osman Öz kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden A.A.Ü.T göre hesaplanan 45.000,00-TL maktu vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalı Osman Öz'e verilmesine, Davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin kendi üzerinde bırakılmasına, Davalı Osman Öz tarafından yapılan 1.060,00 TL yargılama giderinin davacıdan alınarak davalı Osman Öz'e verilmesine, Kullanılmayan gider avansının bulunması halinde kararın kesinleşmesinden sonra resen yatırana İADESİNE, Dair; davacı ve davalı vekilinin yüzlerine karşı iş bu kararın gerekçesinin tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin sürede istinaf yolunda Adana Bölge adliye Mahkemesi'nde başvurulabileceği belirtilerek karar verildi" şeklinde hüküm kurulmuş olup, Mahkememiz 2024/520 Es. 2025/613 K. Sayılı gerekçeli karar ilamı Davacı Denge Varlık vekili Av. Özge Yıldız Altıntaş tarafından 09/03/2026 tarihinde istinaf edilmiş olup, Davalı Mehmet Kütük'e ( T.C No: 1919****388) gerekçeli karar ve istinaf ilanen tebliğ olunur.

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