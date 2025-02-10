ADANA 14. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

ADANA 14. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/520 Esas

İLAN

Davacı , DENGE VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ ile Davalılar , MEHMET KÜTÜK, OSMAN ÖZ arasında mahkememizde görülmekte olan Tasarrufun İptali (TBK M. 19'dan Kaynaklanan Tasarrufun İptali) davası nedeniyle; Davalı MEHMET KÜTÜK - 19198081388 'a02/12/2024tarihlidava dilekçesi , 04/12/2024 tarihli tensip zaptı ve 10/01/2025 tarihli ara karar gösterilen adreste tebliğa yapılamamış ve geçerli adresi de zabıta tahkikatına rağmen bulunamamış olduğundan tebligatın ilanen yapılmasına karar verilmiş olup , davetiyenin tebliği tarihinden itibaren HMK 122,126,129.maddeleri gereğince usulüne uygun olarak düzenlenmiş tanık dahil tüm delillerinizi iki haftalık kesin süre içerisinde mahkememize sunmanız, aksi taktirde delil sunmaktan vaz geçmiş sayılacağınız ihtar olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02170005