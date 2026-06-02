ADANA 14. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

ADANA

14. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLAN METNİ

Esas No : 2025/178

Karar No : 2026/136

Sanık : BAGER DEMİR, Mehmet Zeki ve Münevver oğlu, 11/01/1995 BATMAN doğumlu, Aratol Bahçeli Mah. Ceza Evi Küme Evleri Kapalı- Açık Ceza İnfaz Kurumu No: 4 Aksaray Merkez/ AKSARAY adresinde oturur. T.C. Kimlik No:64021360338

Suç : Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma

Suç Tarihi : 25/11/2024 - 25/09/2024

Karar Tarihi : 26/02/2026

Verilen Hüküm: 6136 Sayılı Yasanın 13/1.maddesi gereğince neticeten 1 yıl hapis ve 15.000,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmekle kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde mahkememize verilecek veya mahkememize gönderilmek üzere havale ettirilecek dilekçe ile ya da tutanağa geçirilmek ve hakime onaylattırılmak üzere Zabıt Katibine beyanda bulunmak suretiyle, sanığın cezaevinde bulunması halinde ise; 5271 sayılı CMK.nun 263/1 maddesi gereğince tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumu, Zabıt Katibine ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak suretiyle veya bu hususta bir dilekçe vererek kanun yollarına başvurabileceği, duruşmada hazır bulunan taraflar için hükmün açıklanmasından itibaren duruşmada hazır bulunmayan taraflar için kararın tebliğinden itibaren süresi içinde yasa yoluna müracaat edilmediğinde hükmün kesinleşeceği ihtarı ile 2 hafta içerisinde mahkememize verilecek dilekçe veya zabıt katibine beyanda bulunulması suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesine İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere (Yasa yoluna başvurulmadığı takdirde karar kesinleşecek ve infaza verilecektir.) karar verilmiştir.

Tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemeyen ve adresi meçhul sayılı yukarıda kimlik ve adres bilgileri yazılı sanığa özeti yazılı kararın Tebligat Kanunu 28 ve müteakip maddeleri gereğince Adana'da yayımlanan yerel bir gazetede ve genel internet haber sitesinde ilanından itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde içinde mahkememize verilecek veya mahkememize gönderilmek üzere bulunduğu yer Asliye Ceza Mahkemesine havale ettirilecek dilekçe ile ya da tutanağa geçirilmek ve hakime onaylattırılmak üzere Zabıt Katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Ceza Dairesine istinaf yasa yoluna başvurabileceği, yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususları İLANEN tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02478801