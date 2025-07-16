ADANA 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

ADANA 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2025/267 Esas

İLAN

(Birinci ilan)

Davacılar : Hasan Yosuntimur, Meral Yosuntimur

Davalılar : Maliye Hazinesi, Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Seyhan Belediye Başkanlığı Dava konusu Adana ili Seyhan ilçesi Gölbaşı mahallesi 12033 ada 134 parsel sayılı taşınmazın güney kısmının bitişiğinde bulunan yol kenarına sıfır olan taşınmazın TMK 713. Uyarınca tescili davası açılmış olup; söz konusu yukarıda sınırları belirtilen taşınmazda hak iddia edenler varsa ilan tarihinden itibaren 3 ay süre içerisinde mahkememizin yukarıda esas sayısı belirtilen dava dosyasına itirazlarını bildirmeleri aksi takdirde yapılacak duruşma sonucundaki toplanacak delillere göre bir karar verileceği ilanen duyurulur.

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