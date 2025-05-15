T.C. ADANA 12. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : .15541883-2023/723-Ceza Dava Dosyası

İLAN

6136 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan sanık Ömer Şimşek hakkında yapılan yargılama sonucunda 6136 Sayılı Yasanın 13/1 maddesi uyarınca 6.000,00 TL Adli Para Cezası ve 500,00 TL Adli Para Cezası ile Cezalandırılmasına hükümlendirilmiş, tebliğden itibaren iki hafta içerisinde Adana Bölge Adliye Mahkemesi'nde istinaf kanun yolu açık olmak üzere verilen hüküm Derviş ve Hadice oğlu, 08/10/1997 doğumlu sanık Ömer Şimşek'e tüm aramalara rağmen tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebliğat Kanununun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin yüksek tirajlı gazetede İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

3- Hükmün 1412 sayılı CMK'nun 310 maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde Adana Bölge Adliye Mahkemesi'nde istinaf kanun yoluna başvurmadığı takdirde kesinleşeceği ilan olunur.

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