T.C.ADANA 11. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No: 2024/102

Karar No : 2024/217

İ L A N

KATILAN: MUHAMMED HİCAZİ, Neif ve Fattum oğlu, 15/01/1994 İDLİP doğumlu,mah/köy nüfusunda kayıtlı. Buruk Cumhuriyet Mahallesi 4130 Sokak Sarıçam/ADANA adresinde oturduğunu beyan etmiştir. T.C.Kimlik No:99616801224



SUÇ : Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme



SUÇ TARİHİ: 09/01/2020



SUÇ YERİ: ADANA/MERKEZ



KARAR TARİHİ: 05/03/2024



Konut Dokunulmazlığını İhlal suçundan dosyamızda katılan sıfatı bulunan, Neif ve Fattum oğlu, 15/01/1994-İdlip doğumlu, Muhammed HİCAZİ'ye ulaşılamamıştır. Yapılan yargılama sonucunda sanık Abdulhalil İSMAİL hakkında, konut dokunulmazlığını ihlal suçundan 5237 sayılı TCK'nın116/1 maddesi uyarınca neticeten 5 ay hapis cezası ile cezalandırılmasın karar verilmiştir. Gerekçeli kararın Tebligat Kanunu 28 ve müteakip maddeleri gereğince katılan Muhammed HİCAZİ'ye Türkiye geneli 50.000 altı tirajda yayımlanan ulusal bir gazetede ve genel internet haber sitesinde ilanından itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkememize verilecek veya mahkememize gönderilmek üzere bulunduğu yer Asliye Ceza Mahkemesine havale ettirilecek dilekçe ile ya da tutanağa geçirilmek ve hakime onaylattırılmak üzere Zabıt Katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Ceza Dairesine istinaf yasa yoluna başvurabileceği, yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususları İLANEN tebliğ olunur.11/09/2024

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