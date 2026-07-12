ADANA 10. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

ADANA 10. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2025/953 Esas

İLAN

Davacı , İSLİM KOÇAK ile Davalılar, ABDİL DEMİR, ARMAĞAN COP, AYŞE COP, CELİL ÖZDEN, ELİF BİLİNMİYOR, FAZİLET CENGİZ, HALİL ÇAVUŞLU, HAMİT COŞKUN, IRAZ DAĞ, İBRAHİM EREN COP, MEVHİBE SERBES, MUSTAFA CANBOLAT, NEVİM COP, PAKİZE ÇETİNTAŞ, RAHİME ÜNAL, RAMAZAN COP, RAZİYE ÇAP, RECAYİ ÇAVUŞLU, REFİK COP, RUHİ ÇAVUŞLU, SADİ ÇAVUŞLU, SEVDAN COP, ŞADİYE ÇAVUŞLU, TÜLAY TATAR, YALÇIN ÇAVUŞLU, YASEMİN YURDAKUL, YASİN COP, ZEKERİYA ŞENGÜL arasında mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davası nedeniyle; Davalı HAMİT COŞKUN (124***32 T.C. Kimlik nolu Fatma ve Mahmut'tan olma 28/04/1939 doğumlu)'un yurt dışı adresine yapılan tebligatın bila ikmal iade döndüğü ve yapılan araştırmalarda da şahsın yurt içi adresi tespit edilemediğinden ilanen davetiye çıkartılmasına karar verilmiş olmakla; dava konusu Adana İli Sarıçam İlçesi Buruk Mahallesi 166 Ada 2 parsel üzerindeki paydaşlığın satış sureti ile giderilmesi talep edilmiş olup, dava dilekçesine karşı 2 haftalık kesin süre içerisinde cevap dilekçesini sunması ve duruşmanın atılı olduğu 06/10/2026 günü saat 09:35'de duruşmada hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, aksi halde gıyabında duruşma yapılarak karar verileceği hususu davetiye yerine geçerli olmak üzere davalı HAMİT COŞKUN'a ilanen tebliğ olunur.

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