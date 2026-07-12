ADANA 10. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

ADANA 10. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2024/238 Esas

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Davacı CAHİT GÜRBÜZ ile Davalı ABDÜLAZİZ DÖNMEZ AHMET AĞAOĞLU ALİ AĞAOĞLU ESİN GÖZGÜ FADİME KARSLI GÜLSÜM AĞAOĞLU HACER BİÇER HÜRÜ KOCAÇAY KADRİYE GÖKALEV MURAT AĞAOĞLU MUSTAFA AĞAOĞLU MUSTAFA DÖNMEZ NACİ AĞAOĞLU NEVİN YORULMAZ SULTAN AĞAOĞLU VEDAT AĞAOĞLU YUSUF AĞAOĞLU arasında mahkememizde görülen Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davası nedeniyle; Dahili Davalı AHMET KORAY AĞAOĞLU (T.C. 155*****962, Mahir Duran oğlu, 1973 doğumlu)'nun yurt dışı adresine yapılan tebligatın bila ikmal iade döndüğü ve yapılan araştırmalarda da şahsın yurt içi adresi tespit edilemediğinden ilanen davetiye çıkartılmasına karar verilmiş olmakla; dava konusu Adana İli, Sarıçam İlçesi, İncirlik Mahallesinde kain; 158 Ada 1,5,6,9 Parsel sayılı taşınmazlar ile aynı yerdeki 143 Ada 2,3,4,5,10,11,12Parsel sayılı taşınmazları üzerindeki paydaşlığın aynen taksim suretiyle veya satış sureti ile giderilmesi talep edilmiş olup, dava dilekçesine karşı 2 haftalık kesin süre içerisinde cevap dilekçesini sunması ve duruşmanın atılı olduğu 06/10/2026 günü saat 09:35'de duruşmada hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, aksi halde gıyabında duruşma yapılarak karar verileceği hususu davetiye yerine geçerli olmak üzere davalı AHMET KORAY AĞAOĞLU'na ilanen tebliğ olunur.

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