ADANA 10. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. ADANA 10. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/10 Esas

Konu : İlan Metni (Bilirkişi Raporu)

İLAN

Davacılar , ADİL GÖK, AHMET GÖK, CUMALİ GÖK, ÇİLE ARZU GÖK, DUYGU PEKDEMİR, EBRU ÇITIRĞI, HATİCE KAMACI, MÜSLÜM GÖK, SAMET GÖK, SEÇİL GÖK, SELMA BALCI, SİBEL KÖNGEÇ, YUNUS EMRE GÖK ileDavalı , MURAT AYUÇ arasında mahkememizde görülmekte olan Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Çevrilmesi davası nedeniyle; Tüm aramalara rağmen tebliğ yapılacak bir adresi tespit edilemeyen davalı Murat AYUÇ (T.C.K.No: 18778131444, Haydar ve Hatice oğlu 12/02/1967 doğumlu)'a ilanen davetiye çıkartılmasına karar verilmiş olmakla; davacının, davalı ile dava konusu Adana İli Yüreğir İlçesi Çotlu Mahallesi 141, 312 ve 334 parsel numaralı taşınmazlarında iştirak halinde müşterek oldukları taşınmazlarla ilgili 06/03/2026 tarihli bilirkişi raporu hazırlanmış olup, bilirkişi raporuna karşı 2 haftalık kesin süre içerisinde bilirkişi raporuna karşı beyanını sunması ve duruşmanın atılı olduğu 12/05/2026 günü saat 09.20'de duruşmada hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, aksi halde gıyabında duruşma yapılarak karar verilebileceği hususları davetiye yerine geçerli olmak üzere davalı MURAT AYUÇ'a ilanen tebliğ olunur.

