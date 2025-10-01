T.C. ADANA 10. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/80 Esas

İLAN

Davacı , ADANA VALİLİĞİ ileDavalı , DÜNYA AMANSIZ HASTALIKLARLA MÜCADELE DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ arasında mahkememizde görülmekte olan Dernek (Derneğin Kendiliğinden Sona Erdiğinin Tespiti) davası nedeniyle; Tüm aramalara rağmen tebliğ yapılacak bir adresi tespit edilemeyen Davalı Dünya Amansız Hastalıklarla Mücadele Derneği İktisadi İşletmesine ilanen davetiye çıkartılmasına karar verilmiş olmakla; Dünya Amansız Hastalıklarla Mücadele Derneği'nin Medeni Kanun hükümlerine göre kendiliğinden sona erdiğinin tespit edilmesi talep edilmiş olup, dava dilekçesine karşı 2 haftalık kesin süre içerisinde cevap dilekçesini sunması ve duruşmanın atılı olduğu 17/02/2026 günü saat 09:10'da duruşmada dernek temsilcisinin hazır bulunması veya derneğin bir vekille temsil ettirilmesi, aksi halde gıyabında duruşma yapılarak karar verilebileceği hususları davetiye yerine geçerli olmak üzere davalıDünya Amansız Hastalıklarla Mücadele Derneği İktisadi İşletmesine ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02304203