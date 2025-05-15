T.C. ADANA 1. İŞ MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO : 2022/271 Esas

DAVALI :SUPET OTOMOTİV PETROL NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

Supet Otomotiv Petrol Nakliye Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. aleyhine açılan ve yukarıda Esas numarası belirtilen dava dosyasında, davacının 01 YF 989 plakalı aracı davalı şirketten 09/04/2008 tarihinde satın aldığını, devir teslim işlemleri devamı esnasında davalı kurum tarafından diğer davalı şirketin borçlarından dolayı başlatılan icra takipleri neticesinde 01 YF 989 plakalı aracın üzerine hacizler konulduğundan davacının bedelini ödediği aracın tescilinin gerçekleştirilmediğini belirterek davalı kurum tarafından yapılan işlemlerin iptali ile 01 YF 989 plakalı aracın üzerindeki hacizlerin kaldırılmasına karar verilmesini talep etmiş, mahkememiz 18/06/2019 tarih 2018/Esas ve 2019/272 Karar sayılı ilamı ile davanın kabulüne 01 YF 989 plakalı araç üzerine kurum tarafından 20.04.2010 tarih 2010/18617-730 sayılı haciz işleminin iptaline ve kaldırılmasına karar verilmiş, dosyamız gönderilen Adana 12. Hukuk Dairesinin 26/05/2022 tarih ve 2021/2821 Esas 2022/754 Karar sayılı ilamıyla ortadan kaldırılmış mahkememiz yukarıdaki esasa kaydı yapılarak duruşması 08/07/2025 günü saat 09:45’e bırakılmış olup, ilan tarihinden 15 gün sonra iş bu dava dilekçesi ve duruşma gününün tebliğ edilmiş sayılacağı, belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, HMK’nın 139/1.2. cümlesine göre sulh için gerekli hazırlığı yapmanız hususu, ayrıca HMK’nın317/2. Maddesine göre dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde dava dilekçesine karşı cevap verebileceğiniz hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

#ilangovtr Basın no ILN02224697