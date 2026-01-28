ADALAR SULH HUKUK MAHKEMESİ

Örnek No:55*

T.C. ADALAR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/6 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/6 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İli, Adalar İlçesi, Heybeli Ada Mahallesi, 184 ada 2 parsel sayılı 147,84m² miktarlı Bahçeli Kargir Ev Ve Kargir Dükkan vasıflı taşınmaz Akçakoca Sokak No:11 adresinde bulunmaktadır.

Parsel Değirmen Mevkii sokak üzerinde ve eğimli bir topografik yapıya sahiptir. Parsel üzerindeki 11 kapı nolu zemin+ 1 normal katlı bina,11/A kapı numaralı tek katlı kargir dükkan mevcuttur. 11 nolu binanın zemin katında 6m2 kömürlük, 1. Normal katında alanı 53m2, 1 adet daire bulunmaktadır. 11/A kapı numaralı 33m2 alanlı , tek katlı bina dondurma üretim atölyesi olarak kullanılmaktadır. Binanın normal katı deniz manzarıdır. Binanın dış cephesi akrilik boyalıdır. Binanın bakıma ihtiyacı bulunmaktadır.

Yüzölçümü : 147,84 m2

İmar Durumu : Adalar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 22.07.2025 tarihli yazısında özetle; Bakanlık Makamının 12.05.2023 tarihli Olurları ile onaylanan ve 02.05.2024 tarihli Olurları ile de Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi, İstanbul ili, Adalar 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planının kesinleşen kısmında kalmakta olan Heybeliada 184 Ada 2 Parsel; “Konut Alanı” fonksiyonunda kalmaktadır. 28.07.2023 tarihinde askıya çıkarılan Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi, İstanbul ili, Adalar 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı’nın tamamı yönünden İstanbul 8. İdare Mahkemesi’nin yürütmekte olduğu 2023/2413 Esas Sayılı 2025/61 No'lu kararı ile planın iptaline karar verilmiş olup hukuki süreç devam etmektedir.

Kıymeti : 10.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydı gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/03/2026 - 12:15

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 17/03/2026 - 12:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/04/2026 - 12:15

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 15/04/2026 - 12:15

26/01/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın no ILN02389603