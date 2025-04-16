ADALAR SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. ADALAR SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO: 2023/423 Esas

MİRASÇI: NAİL CAN PEKİN -21011211278

Vasiyetçi 21020210996 T.C. Kimlik numaralı ORHAN PEKİN'in, T.C. Los Angeles Başkonsolosluğu'nda düzenlediği vasiyetnamede; "İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nun 104867 sicil numarasında kayıtlı olan TEKNO-MESKEN A.Ş. Ünvanlı şirketteki hisselerimin tamamını hangi bankada olursa olsun, adıma kayılı olan tüm mevduatlarımı ANKARA, 10 Haziran 1946 doğumlu 21002211560 T.C. Kimlik numaralı eşim MELEK IŞIL PEKİN'e vefatımdan sonra bırakmayı vasiyet ediyorum, ayrıca, vasiyet eden olarak, mirasçılardan herhangi birinin işbu vasiyette miras hukuku anlamında saklı paylarının berteraf edildiği yönünde itirazda bulunmaları halinde ve her halükarda, vasiyet olarak serbestçe tasarruf edebileceğim saklı payımın tamamının eşim MELEK IŞIL PEKİN lehine kullandığımı açık olarak beyan ederim " şeklinde, muris tarafından vasiyet edildiğinden ve işbu vasiyetname ile ilgili olarak, beyanlarınız alınacağından, duruşma günü olan 19/06/2025 günü saat 11.35'da bizzat hazır bulunmanız, vasiyetnameyi kabul etmediğiniz ve vasiyetnameye karşı iptal davası açmak istediğiniztakdirde,1 aylık süre içerisinde ilgili Hukuk Mahkemesinde iptal davası açıp belgesini mahkememize ibraz etmeniz gerektiği, bu süre içerisinde iptal davası açıp belgesini mahkememize sunmadığınız takdirde, Vasiyetnamenin açılıp okunduğunun tesbitine karar verileceği hususları, duruşma günü, vasiyetname ve yukarıda yazılı meşruat adı geçen mirasçıya tebliğ yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 15/04/2025

#ilangovtr Basın no ILN02207053