ADALAR SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. ADALAR SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2024/182 Esas

DAVALI : ÖZLEN AYŞE BALKAN - TC:42697316828-Caferağa Mah. Şair Nefi Sk. No:13 İç Kapı No:12 . Kadıköy/ İSTANBUL COLEFORD/BÜYÜK BRİTANYA VE KUZEY İRLANDA BİRLEŞİK KRALLIĞI

Davacı tarafından aleyhinize açılan Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Projeye Aykırılığın Eski Hale Getirilmesi) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce, dava dilekçesinde belirtilen adresinize, dava dilekçesi, tensip ve duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, belirtilen adresten taşındığınız ve 2. Adresin tespit edilemediği bildirildiğinden, yapılan adres araştırmasından da, tebligata yarar adres tespit edilememiş, Londra Başkonsolosluğuna gönderilen tebliğ evrakları, adresin adresin yetersiz/yanlış/erişilmez olduğundan iade edildiğinin bildirilmesi nedeni ile tebligat yapılamadığından, dava dilekçesi, tensip ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı dilekçesine karşı cevap verme süresi 2 hafta olup, durusma Günü: 25/04/2025 günü saat: 11:15'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi, tensip ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 03/02/2025

#ilangovtr Basın no ILN02167677