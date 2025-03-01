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ADALAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ADALAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Mart 02, 2025 00:00

T.C. ADALAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2024/520 Esas

DAVALI : ALİ DİLEKÇİ Gödene Mah 17835 Sk Gödene Toki 804 Konutları B6B Blok No:3/7 Meram/ KONYA

Davacı tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Hakkınızda çekişmeli boşanma davası açıldığı, ilan tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde cevap dilekçesi sunma hakkınız bulunduğu, dava dilekçesinin ilanen tebliğ olduğu ihtar olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02182519