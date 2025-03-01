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T.C. ADALAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN / BAŞKANLIĞINDAN
ESAS NO : 2024/520 Esas
DAVALI : ALİ DİLEKÇİ Gödene Mah 17835 Sk Gödene Toki 804 Konutları B6B Blok No:3/7 Meram/ KONYA
Davacı tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;
Hakkınızda çekişmeli boşanma davası açıldığı, ilan tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde cevap dilekçesi sunma hakkınız bulunduğu, dava dilekçesinin ilanen tebliğ olduğu ihtar olunur.
#ilangovtr Basın no ILN02182519