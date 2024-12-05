ADALAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ADALAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/410 Esas

KARAR NO :

İKİNCİ GAİPLİK İLANI

İSTANBUL MUHAKEMAT (HAZİNE) MÜDÜRLÜĞÜ ile SÜLEYMAN OĞLU SADIK arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

İstanbul ili, Adalar İlçesi, Heybeliada Mah. 85 ada 35 ve 38 parselde malik Süleyman Oğlu Sadık hakkında bilgi ve görgüsü olanların 6 aylık süre içinde mahkememize başvurması gerektiği hususu ilanen tebliğ olunur. 21/11/2024

GAİP ADI SOYADI: SÜLEYMAN OĞLU SADIK

#ilangovtr Basın no ILN02134777