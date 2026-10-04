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ACIPAYAM SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

ACIPAYAM SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2026 00:00

T.C.
ACIPAYAM
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

30/09/2026

Sayı :2026/28 Ort. Gid. Satış
Konu : KIYMET TAKDİRİ İLAN METNİ

İLAN

Acıpayam Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından satışına karar verilen aşağıda yazılı;
1-Denizli ili, Acıpayam ilçesi, Köke Mahallesi, 135 ada 2 parsel sayılı, (yenileme öncesi;947 parsel) 1.468.182,80 TL
2-Denizli ili, Acıpayam ilçesi, Köke Mahallesi, 136 ada 5 parsel sayılı, (yenileme öncesi;947 parsel) 1.095.021,20 TL
3-Denizli ili, Acıpayam ilçesi, Köke Mahallesi, 109 ada 6 parsel sayılı, (yenileme öncesi;868 parsel) 349.349,00 TL
4-Denizli ili, Acıpayam ilçesi, Köke Mahallesi, 149 ada 21 parsel sayılı (yenileme öncesi;2095 parsel) 2.574.466,00
taşınmazların değerleri yukarıdaki gibi belirlenmiş olup;
Hissedar İzmir ili, Selçuk ilçesi, Belevi Mah. nüfusuna kayıtlı Halil ve Rahime oğlu, 27/01/1957 Acıpayam d.lu, Mevlüt YILDIRIM'a tüm aramalara rağmen ulaşılamamış olup, iş bu bilirkişilerin kıymet takdirine kıymet takdiri özetinin ilan tarihinden itibaren 7 günlük yasal süre içerisinde Sulh Hukuk Mahkemesine İTİRAZ yasa yoluna başvurması, aksi takdirde kıymet takdirinin kesinleşeceği ve satış işlemlerine başlanacağı, tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN02562543