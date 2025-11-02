ACIPAYAM SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

T.C.

ACIPAYAM

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

27/10/2025

Sayı : 2023/104 Ort. Gid. Satış

Konu : ilan metni

İLAN

Acıpayam Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından satışına karar verilen Acıpayam ilçesi Dodurga mahallesi 201 ada 7parsel sayılı taşınmazın değeri 209.449,50.TL olarak belirlenmiş olup;

Hissedarlar Denizli ili, Acıpayam ilçesi, Gümüş Mah. nüfusuna kayıtlı Halil ve Ümmügülsüm kızı, 25/07/1974 doğumlu SELDA YILDIRAN ile Halil ve Ümmügülsüm kızı, 20/11/1969 doğumlu EMEL ERDOĞAN'a tüm aramalara rağmen ulaşılamamış olup, iş bu bilirkişilerin kıymet takdiri özetinin ilan tarihinden itibaren 7 günlük yasal süre içerisinde Sulh Hukuk Mahkemesine İTİRAZ yasa yoluna başvurulmadığı takdirde kıymet takdirinin kesinleşeceği ve satış işlemlerine başlanacağı, tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02323540