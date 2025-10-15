ACIPAYAM SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

T.C.

ACIPAYAM

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

14/10/2025

Sayı :2025/18 Ort. Gid. Satış

Konu :İLANEN TEBLİGAT METNİ

İLAN METNİ

Acıpayam Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından satışına karar verilen aşağıda yazılı taşınmazlar karşılarında yazılı tarih ve saatte belirlenen fiyatlar ile açık artırma suretiyle Elektronik Satış Portalında (esatis.uyap.gov.tr) satılacaktır. Satılamadığı takdirde belirlenen ikinci satış gününde aynı saatte aynı usul ile satılacak olup , hissedar Denizli İli, Acıpayam ilçesi, Corum mah, 15 Cilt, 9 Aile sıra no, 19 sırada nüfusa kayıtlı, Mehmet ve Sultan oğlu, 02/01/1949 d.lu, Ömer Korkmaz'a tüm aramalara rağmen ulaşılamamış olup, iş bu ilan metni satış ilanı tebliğiyerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

TAŞINMAZ BİLGİLERİ DEĞERİ BİRİNCİ VE İKİNCİ İHALE GÜNÜ

1- Acıpayam ilçesi Corum mahallesi141 ada 17 parsel- 84.960,00 .TL- 11/12/2025-09/01/2026 saat 10:06

2- Acıpayam ilçesi Corum mahallesi167 ada 73 parsel- 167.163,60 .TL- 11/12/2025-09/01/2026 saat 11:06

3- Acıpayam ilçesi Corum mahallesi141 ada 29 parsel- 203.421,60.TL-11/12/2025-09/01/2026 saat 12:06

4- Acıpayam ilçesi Corum mahallesi159 ada 7 parsel - 607.401,50 .TL - 11/12/2025-09/01/2026 saat 13:36

5- Acıpayam ilçesi Corum mahallesi 128 ada 4 parsel - 736.618,66 .TL - 11/12/2025-09/01/2026 saat 14:36

6- Acıpayam ilçesi Corum mahallesi 128 ada 5 parsel - 1.001.435,53 .TL - 12/12/2025-10/01/2026 saat 10:06

7- Acıpayam ilçesi Corum mahallesi161 ada 12 parsel 1.030.894,00 .TL -12/12/2025-10/01/2026 saat 11:06

8- Acıpayam ilçesi Corum mahallesi117 ada 5 parsel - 1.061.640,00 .TL -12/12/2025-10/01/2026 saat 12:06

9- Acıpayam ilçesi Ucarı mahallesi 127 ada 6 parsel - 2.232.000,00.TL - 12/12/2025-10/01/2026 saat 13:36

#ilangovtr Basın no ILN02313726