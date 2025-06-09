ACIPAYAM SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

T.C.

ACIPAYAM

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

03/06/2025

Sayı :2025/18 Ort. Gid. Satış

Konu : Ömer Korkmaz ilan metni

İLAN

Acıpayam Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından satışına karar verilen aşağıda yazılı;

1 - Acıpayam ilçesi Corum mahallesi 128 ada 4 parsel - 736.618,66 .TL

2 - Acıpayam ilçesi Corum mahallesi 128 ada 5 parsel - 1.001.435,53 .TL

3 - Acıpayam ilçesi Corum mahallesi117 ada 5 parsel - 1.061.640,00 .TL

4 - Acıpayam ilçesi Corum mahallesi141 ada 17 parsel- 84.960,00 .TL

5 - Acıpayam ilçesi Corum mahallesi141 ada 29 parsel- 203.421,60.TL

6 - Acıpayam ilçesi Corum mahallesi167 ada 73 parsel- 167.163,60 .TL

7 - Acıpayam ilçesi Ucarı mahallesi 127 ada 6 parsel - 2.232.000,00.TL

8- Acıpayam ilçesi Corum mahallesi159 ada 7 parsel - 607.401,50 .TL

9- Acıpayam ilçesi Corum mahallesi 161 ada 12 parsel 1.030.894,00 .TL olarak taşınmazların değerleri yukarıdaki gibi belirlenmiş olup; Hissedar Denizli İli, Acıpayam ilçesi, Corum mah, 15 Cilt, 9 Aile sıra no, 19 sırada nüfusa kayıtlı, Mehmet Ve Sultan oğlu, 02/01/1949 d.lu, Ömer Korkmaz''a tüm aramalara rağmen ulaşılamamış olup, iş bu bilirkişilerin kıymet takdiri özetinin ilan tarihinden itibaren 7 günlük yasal süre içerisinde Sulh Hukuk Mahkemesine İTİRAZ yasa yoluna başvurması, aksi takdirde kıymet takdirinin kesinleşeceği ve satış işlemlerine başlanacağı, tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02238886