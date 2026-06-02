ACIPAYAM SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

ACIPAYAM

SULH HUKUK MAHKEMESİ

11.05.2026

Sayı :2023/2145 Esas

Konu : Arif Akşit Karar İlanı

İLAN

Acıpayam Satış Memurluğu'nun 2022/66 satış dosyasında Denizli ili, Acıpayam ilçesi, Yumrutaş mahallesi, 108 ada 7 parsel sayılı taşınmaz için 12/12/2023 tarihinde yapılan İHALENİN FESHİNE, davalı Denizli ili, Acıpayam ilçesi, Yumrutaş mah.nüf.kayıtlı, Mehmet ve Havna oğlu, 1965 d.lu, Arif Akşit'in yokluğunda karar verildiği, tüm çabalara rağmen kendisine ulaşılamamış olup, iş bu hüküm özetinin ilan tarihinden itibaren 2 haftalık yasal süre içerisinde İstinaf yasa yoluna başvurmaları, başvurmadıkları takdirde kesinleşeceği tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

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