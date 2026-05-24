ACIPAYAM SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 25, 2026 00:00

T.C.
ACIPAYAM
SULH HUKUK MAHKEMESİ

02.01.2026

Sayı :2023/58 Esas

İLAN

Denizli ili, Acıpayam ilçesi, Bedirbey Mah. 161/23, 155/10, 161 ada 9, 201/14 ve 223/3 parsel sayılıtaşınmazların paydaşlar arasında aynen taksiminin mümkün olmadığı anlaşıldığından üzerindeki tüm hak ve yükümlülükler ile birlikte AÇIK ARTTIRMA SURETİYLE SATILARAK ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİNE, davalılar Denizli ili, Acıpayam ilçesi, Dedebağ Mah. Nüf. kayıtlı, Hasan Hüseyin ve Şaziye oğlu, 1966 d.lu, YALÇIN AYKOL ve Denizli ili, Acıpayam ilçesi, Dedebağ Mah. Nüf. kayıtlı, Hasan Hüseyin ve Şaziye oğlu, 1976 d.lu HÜSEYİN AYKOL'un yokluğunda karar verildiği, tüm çabalara rağmen kendilerine ulaşılamamış olup, iş bu hüküm özetinin ilan tarihinden itibaren 2 haftalık yasal süre içerisinde İSTİNAF yasa yoluna başvurmaları, başvurmadıkları takdirde kesinleşeceği tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN02475942

 