ACIPAYAM SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

ACIPAYAM

SULH HUKUK MAHKEMESİ

08.05.2026

Sayı :2024/263 Esas

İLAN

Davacı tarafından Denizli ili, Acıpayam ilçesi, Yazır Mahallesi, 315 ada 63 parsel ve 267 ada 38 Parsel sayılı taşınmazların paydaşlar arasında aynen taksiminin mümkün olmadığı anlaşıldığından üzerindeki tüm hak ve yükümlülükler ile birlikte AÇIK ARTTIRMA SURETİYLE SATILARAK ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİNE, dahili davalı Denizli ili, Acıpayam ilçesi, Yazır mah, 60 Cilt, 79 Aile sıra no, 55 sırada nüfusa kayıtlı, Cafer Ve Keziban kızı, 01/09/1967 d.lu, EŞE PEHLİVAN'ın yokluğunda karar verildiği, tüm çabalara rağmen kendilerine ulaşılamamış olup, iş bu hüküm özetinin ilan tarihinden itibaren 2 haftalık yasal süre içerisinde İSTİNAF yasa yoluna başvurmaları, başvurmadıkları takdirde kesinleşeceğini ve satış işlemlerine başlanacağına tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilanogvtr Basın no ILN02472586