ACIPAYAM SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Oluşturulma Tarihi: Nisan 10, 2026 00:00

T.C.
ACIPAYAM
SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2024/1657 Esas

İLAN

Davacı Ertan Başkan tarafından Denizli ili, Acıpayam ilçesi, Yassıhüyük Mahallesi, 312/9, 1915, 181/1, 211/5, 231/2, 234/8, 247/2, 252/4, 262/11, 145/9,10,13,14 ada/ Parsel sayılı taşınmazların paydaşlar arasında aynen taksiminin mümkün olmadığı anlaşıldığından üzerindeki tüm hak ve yükümlülükler ile birlikte AÇIK ARTTIRMA SURETİYLE SATILARAK ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİNE, dahili davalılar Denizli ili, Acıpayam ilçesi, Yassıhüyük mah/köy, 57 Cilt, 54 Aile sıra no, 18 sırada nüfusa kayıtlı, Hüseyin ve Fatmana oğlu, 08/06/1974 doğumlu ERCAN BAŞKAYA, Denizli ili, Acıpayam ilçesi, Yassıhüyük mah/köy, 57 Cilt, 54 Aile sıra no, 28 sırada nüfusa kayıtlı, Hüseyin ve Fatmana oğlu, 10/05/1976 dogumlu, MEHMET ALİ BAŞKAYA, Denizli ili Acıpayam ilçesi Yassıhüyük mahallesi, 57 Cilt, 54 Aile sıra no, 31 sırada nüfusa kayıtlı,Halil ve Güler kızı, 01/01/1990 doğumlu, MERYEM BAŞKAYA'nın yokluğunda karar verildiği, tüm çabalara rağmen kendilerine ulaşılamamış olup, iş bu hüküm özetinin ilan tarihinden itibaren 2 haftalık yasal süre içerisinde İSTİNAF yasa yoluna başvurmaları, başvurmadıkları takdirde kesinleşeceğini ve satış işlemlerine başlanacağına tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 03.04.2026

 

#ilangovtr Basın no ILN02443531