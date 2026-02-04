×
ACIPAYAM SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2026 00:00

T.C.
ACIPAYAM
SULH HUKUK MAHKEMESİ

02.01.2026

Sayı :2023/2198 Esas

İLAN

Denizli ili, Acıpayam ilçesi, Yeşilyuva Mah. 693/191, 721/14, 727/67, 1002/1, 490/77, 975/1, 490/44, 490/14, 604/16, 1009/5, 685/296 parsel sayılıtaşınmazların paydaşlar arasında aynen taksiminin mümkün olmadığı anlaşıldığından üzerindeki tüm hak ve yükümlülükler ile birlikte AÇIK ARTTIRMA SURETİYLE SATILARAK ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİNE, davalı Denizli ili, Acıpayam ilçesi, Yeşilyuva Mah. Nüf. kayıtlı, Hüseyin ve Ayşe oğlu, 1950 d.lu, HALİL BAŞKAYA'nın yokluğunda karar verildiği, tüm çabalara rağmen kendilerine ulaşılamamış olup, iş bu hüküm özetinin ilan tarihinden itibaren 2 haftalık yasal süre içerisinde İSTİNAF yasa yoluna başvurmaları, başvurmadıkları takdirde kesinleşeceği tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN02393827