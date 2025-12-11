ACIPAYAM SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

ACIPAYAM

SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2024/481 Esas İLAN

Davacı tarafından Denizli ili, Acıpayam ilçesi, Yumrutaş Mahallesi, 333/8, 526/1 ada ve parsel sayılı taşınmazlar paydaşlar arasında aynen taksiminin mümkün olmadığı anlaşıldığından üzerindeki tüm hak ve yükümlülükler ile birlikte AÇIK ARTTIRMA SURETİYLE SATILARAK ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİNE, Dahili davalı Konya İli, Seydişehir ilçesi, Akçalar mah. nüfusa kayıtlı, Mehmet Ve Emişe oğlu, 10/11/1977 d.lu, KADİR HOŞAF'ın yokluğunda karar verildiği, tüm çabalara rağmen kendilerine ulaşılamamış olup, iş bu hüküm özetinin ilan tarihinden itibaren 2 haftalık yasal süre içerisinde İSTİNAF yasa yoluna başvurmaları, başvurmadıkları takdirde kesinleşeceğini ve satış işlemlerine başlanacağına tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 03.12.2025

#ilangovtr Basın no ILN02358052