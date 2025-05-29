ACIPAYAM SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

ACIPAYAM

SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/669 Esas

İLAN

Davacı tarafından Denizli ili, Acıpayam ilçesi, Yumrutaş Mahallesi, 438/1 ve 429/3 Parsel sayılı taşınmazların paydaşlar arasında aynen taksiminin mümkün olmadığı anlaşıldığından üzerindeki tüm hak ve yükümlülükler ile birlikte AÇIK ARTTIRMA SURETİYLE SATILARAK ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİNE, davalılar Denizli İli, Acıpayam ilçesi, Yeşildere mah, 21 Cilt, 115 Aile sıra no, 16 sırada nüfusa kayıtlı, İsmail Ve Rukiye oğlu, 20/11/1968 d.lu, MUSTAFA ÜNLÜ ve Denizli İli, Acıpayam ilçesi, Yeşildere mah, 21 Cilt, 115 Aile sıra no, 8 sırada nüfusa kayıtlı, İsmail Ve Rukiye oğlu, 25/01/1960 d.lu, MEHMET ÜNLÜ'nün yokluğunda karar verildiği, tüm çabalara rağmen kendilerine ulaşılamamış olup, iş bu hüküm özetinin ilan tarihinden itibaren 2 haftalık yasal süre içerisinde İSTİNAF yasa yoluna başvurmaları, başvurmadıkları takdirde kesinleşeceğini ve satış işlemlerine başlanacağına tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 06.05.2025

#ilangovtr Basın no ILN02232970