ACIPAYAM SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

ACIPAYAM

SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2021/1253 Esas

İLAN

Davacı tarafından Denizli ili, Acıpayam ilçesi, Yumrutaş Mahallesi, 200 ada 15 parsel, 210 ada 36 parsel, 250 ada 1 parsel, 250 ada 11 parsel, 281 ada 12 parsel, 295 ada 12 parsel, 375 ada 13 parsel, 466 parsel, 4551 parsel, 5245 parsel sayılı taşınmazların paydaşlar arasında aynen taksiminin mümkün olmadığı anlaşıldığından üzerindeki tüm hak ve yükümlülükler ile birlikte AÇIK ARTTIRMA SURETİYLE SATILARAK ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİNE, Denizli ili Acıpayam İlçesi, Yumrutaş Mah. Mehmet ve Hanım'dan olma, 1979 d.lu, ZEYNUR TURAN'ın yokluğunda karar verildiği, tüm çabalara rağmen kendilerine ulaşılamamış olup, iş bu hüküm özetinin ilan tarihinden itibaren 2 haftalık yasal süre içerisinde İSTİNAF yasa yoluna başvurmaları, başvurmadıkları takdirde kesinleşeceğini ve satış işlemlerine başlanacağına tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 22.04.2025

#ilangovtr Basın no ILN02219506