ACIPAYAM SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

İLAN

Davacı vekili tarafından Denizli ili, Acıpayam ilçesi, Yumrutaş Mahallesi, 298, 442, 889, 1127, 2787, 2808, 3644, 4084, 4116, 6261, 205 ada 35 parsel, 210 ada 6 parsel, 210 ada 11 parsel,213 ada 4 parsel, 220 ada 5 parsel, 221 ada 9 parsel, 281 ada 5 parsel, 292 ada 11 parsel, 295 ada 22 parsel, 369 ada 14 parsel, 376 ada 9 parsel, 420 ada 3 parsel, 197 ada 1 parsel, 205 ada 26 parsel, 213 ada 5 parsel, 218 ada 12 parsel, 282 ada 8 parsel, 351 ada 6 parsel, 361 ada 1 parsel, 383 ada 3 parsel, 384 ada 4 parsel, 2383 parsel, 4665 parsel, 5507 parsel, Dereköy Mahallesi 179 ada 2 parsel sayılı taşınmazların paydaşlar arasında aynen taksiminin mümkün olmadığı anlaşıldığından üzerindeki tüm hak ve yükümlülükler ile birlikte AÇIK ARTTIRMA SURETİYLE SATILARAK ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİNE, Çanakkale ili Bayramiç İlçesi, Yassıbağ Mah. Cilt no: 9, Hane no: 19 sıra no: 96 nüfusa kayıtlı, Ramazan ve Ümmügülsüm'den olma, 10/03/1974 doğumlu, 18367809204 TC kimlik numaralı FATMA DİKMEN'in yokluğunda karar verildiği, tüm çabalara rağmen kendilerine ulaşılamamış olup, iş bu hüküm özetinin ilan tarihinden itibaren 2 haftalık yasal süre içerisinde İSTİNAF yasa yoluna başvurmaları, başvurmadıkları takdirde kesinleşeceğini ve satış işlemlerine başlanacağına tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.20.02.2025

