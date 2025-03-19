ACIPAYAM SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

ACIPAYAM

SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2023/1879 Esas

İLAN

Davacı vekili tarafından Denizli ili, Acıpayam ilçesi, Kumavşarı Mahallesi, 450/2, 454/80, 454/91, 455/127, 456/37, 410/142, 379/4, 243/8, 197/11, 391/2, 295/9 ve 300/13 Parsel sayılı taşınmazların paydaşlar arasında aynen taksiminin mümkün olmadığı anlaşıldığından üzerindeki tüm hak ve yükümlülükler ile birlikte AÇIK ARTTIRMA SURETİYLE SATILARAK ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİNE, Dahili davalı Denizli İli, Acıpayam İlçesi, Kumafşarı mah, nüfusa kayıtlı, Ramazan Ve Fatma oğlu 29/09/1981 d.lu, OSMAN AFŞAR'ın yokluğunda karar verildiği, tüm çabalara rağmen kendilerine ulaşılamamış olup, iş bu hüküm özetinin ilan tarihinden itibaren 2 haftalık yasal süre içerisinde İSTİNAF yasa yoluna başvurmaları, başvurmadıkları takdirde kesinleşeceğini ve satış işlemlerine başlanacağına tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 20.02.2025

#ilangovtr Basın no ILN02192061