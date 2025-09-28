T.C. ACIPAYAM SULH HUKUK MAHKEMESİ

03.09.2025

Sayı : 2025/914 Esas

İLAN

Davacılar tarafından Denizli ili, Acıpayam ilçesi, Köke Mahallesi, 164 ada 4 parsel , Bedirbey Mahallesi 182/18, 208/4, 162/5, 101/40, 101/41, 103/6, 105/46, 156/8, 176/10, 196/10,159/8, 175/10, 223/10, 190/12 parsel sayılı taşınmaz ile davalılar aleyhine açılan ortaklığın giderilmesi davasında verilen ara karar gereğince; dahili davalı Denizli ili, Acıpayam ilçesi, Yumrutaş Mahallesi, 66 Cilt, 67 Aile sıra no, 66 sırada nüfusa kayıtlı,Süleyman ve Zeynep oğlu, 20/05/1972 dogumlu, HABİB ÖZDEMİR'ın tüm aramalara rağmen dava dilekçesi ve dahili dava dilekçesinin kendisine tebliğ edilemediğinden basın yolu ile tebliğine karar verilmiştir. Karar gereğince yukarıda ismi yazılı dahili davalıya duruşmanın bırakıldığı 09/10/2025 günü saat 09:30'da Acıpayam Sulh Hukuk mahkemesi duruşma salonunda hazır bulunmanız, belli edilen gün ve saatte mahkemede hazır bulunmadığınız veya bir vekil tarafından temsil ettirilmediğiniz takdirde ön inceleme, tahkikat ve yargılamaya yokluğunuzda devam edileceği ve hüküm verileceği davetiye yerine kaim olmak üzere ihtar ve ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02301984