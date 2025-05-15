T.C. ACIPAYAM SULH HUKUK MAHKEMESİ

09.05.2025

Sayı : 2021/407 Esas

İLAN

Davacı tarafından Denizli ili, Acıpayam ilçesi, Alaattin Mahallesi, 4937, 4936, 1227, 5385, 492/8, 5000, 4770, 4752, 3931 ve 379/1 ada ve parsel sayılı taşınmazlar ile davalılar aleyhine açılan ortaklığın giderilmesi davasında verilen ara karar gereğince; Davalı Abdurrahman Ve Fatma Ayşe kızı, 01/01/1963 d.lu, Gülseren Karabulut ile dahili davalı Abdurrahman Ve Fatma Ayşe kızı, 21/07/1976 d.lu, Gülser Sözer'in tüm aramalara rağmen dava dilekçesinin kendisine tebliğ edilemediğinden basın yolu ile tebliğine karar verilmiştir. Karar gereğince yukarıda ismi yazılı davalıya duruşmanın bırakıldığı 03/07/2025 günü saat 09:40'da Acıpayam Sulh Hukuk mahkemesi duruşma salonunda hazır bulunmanız, belli edilen gün ve saatte mahkemede hazır bulunmadığınız veya bir vekil tarafından temsil ettirilmediğiniz takdirde ön inceleme, tahkikat ve yargılamaya yokluğunuzda devam edileceği ve hüküm verileceği davetiye yerine kaim olmak üzere ihtar ve ilanen tebliğ olunur.

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