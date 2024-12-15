T.C. ACIPAYAM SULH HUKUK MAHKEMESİ

11/12/2024

Sayı : 2022/462 Esas

İLAN

Davacı tarafından Denizli İli, Acıpayam İlçesi, Yeşilyuva Mahallesi 695/54, 518/45, 965/2, 963/11, 495/33, 495/29, 495/15, 442/8, 377/31, 377/15 Parsel sayılı taşınmazların paydaşlar arasında aynen taksiminin mümkün olmadığı anlaşıldığından üzerindeki tüm hak ve yükümlülükler ile birlikte AÇIK ARTTIRMA SURETİYLE SATILARAK ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİNE, Davalı Denizli İli, Acıpayam İlçesi, Yeşilyuva mah, 65 Cilt, 586 Aile sıra no, 17 sırada nüfusa kayıtlı, Hasan Hüseyin Ve Ayhan oğlu, 02/02/1973 dogumlu, Servet Mert'in yokluğunda karar verildiği, tüm aramalara rağmen kendisine ulaşılamamış olup, iş bu hüküm özetenini ilan tarihinden itibaren 2 haftalık yasal süre içerisinde İSTİNAF yasa yoluna başvurmaları, vurmadıkları takdirde kesinleşeceğini ve satış işlemlerine başlanacağına tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

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