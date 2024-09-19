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ACIPAYAM SULH HUKUK MAHKEMESİ

ACIPAYAM SULH HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2024 00:00

 

T.C. ACIPAYAM SULH HUKUK MAHKEMESİ

10/09/2024

Sayı: 2024/1259 Esas 

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Davacı KENAN KALATA tarafından açılan mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Gaipliğine karar verilmesi istenen Denizli ili, Acıpayam ilçesi, Karahüyük mahallesi, 30 Cilt, 57 Aile sıra no, 11 sırada nüfusa kayıtlı, Abdullah ve Fatma kızı, 08/05/1929 doğumlu, AYŞE KALATA'nın 1930 yılından beri haber alınamadığı anlaşıldığından, hayatta olduğuna dair hakkında bilgi ve görgü sahibi olanların; duruşma günü olan 31/10/2024 günü mahkememiz duruşma salonunda hazır olmaları ya da 6 ay içinde en yakın zabıta, kolluk kuvvetleri veya Acıpayam Sulh Hukuk Mahkemesinin 0 258 518 14 45 nolu telefona ihbar etmeleri aksi takdirde gaiplik kararı verileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02091898